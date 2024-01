W nadchodzącym tygodniu prezydent musi podjąć decyzję w sprawie ustawy budżetowej. Poznamy też ważne dane dla polskiej gospodarki. Nadchodzące dni będą też kluczowe w kwestii amerykańskiej pomocy dla Ukrainy.

Prezydent będzie musiał zdecydować co z budżetem / Łukasz Gągulski / PAP

Co z ustawą budżetową? To musi się rozstrzygnąć w tym tygodniu, w środę mija termin dla prezydenta, który musi zdecydować - czy podpisać ustawę, czy też wysłać ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Również w środę poznamy wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto, czyli o ile urosła polska gospodarka w 2023 roku - na szczęście mówimy wciąż o wzroście, ale niewielkim, analitycy prognozują wynik 0,4 proc.,

To będą też ważne dni za oceanem, bo prezydent Joe Biden liczy na to, że w nadchodzącym tygodniu uda się w Kongresie przyjąć pakiet pomocy dla Ukrainy, ale jest on połączony również ze wsparciem Izreala, Tajwanu, i w tym samym akcie, wartym 106 mld dolarów, wpisane są też środki na wzmocnienie południowej granicy USA.

Porozumienie blokują republikanie, dla których priorytetem jest granica z Meksykiem, a Trump wzywa partie republikańską, by nie popierała rozwiązań Białego Domu.