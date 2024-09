Gościem Tomasza Terlikowskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie dr hab. Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mikołaj Małecki / Paweł Supernak / PAP

Porozmawiamy o tym, co grozi Łukaszowi Ż. - zatrzymanemu w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Mężczyzna został aresztowany w Niemczech i czeka na decyzję o ekstradycji. Jakie zarzuty można mu postawić zgodnie z obowiązującym prawem?



Będziemy także pytać o to, dlaczego mimo pięciokrotnego odebrania prawa do prowadzenia pojazdów, sądy nie zdecydowały się na bardziej surowe kary i dlaczego są one tak niechętnie stosowane.



Zapytamy też, jak egzekwować przepisy ruchu drogowego od tych, którzy respektować ich nie chcą.



Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy o godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24.