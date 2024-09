Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń.

Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń / Maciej Kulczyński / PAP

Sytuacja w województwie dolnośląskim zmienia się z minuty na minutę. Kolejne miejscowości są zalewane, a ludzie ewakuowani. Gdzie jeszcze jest zagrożenie i co jeszcze może się zdarzyć, o to będziemy pytać wojewodę. Ile jeszcze wytrzymają ramy i jakie są prognozy. Nie zabraknie także pytań o sytuację we Wrocławiu.

Będą także pytania o możliwości pomocy, o służby i ich pracę, a także o to, co wydarzyło się w nocy.

Ale będziemy się też pytać o to, co dalej. Co z pomocą dla poszkodowanych, jak wyglądać będzie osuszanie i jakiej pomocy od samorządu i rządu mogą spodziewać się powodzianie.

Na rozmowę zapraszamy do internetowego Radia RMF24.

