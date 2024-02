"Łukaszenka dwa dni temu de facto powiedział, że szykuje się do wojny. W ciągu ostatnich 2 lat inwestuje bardzo mocno w armię. Oczekiwałbym, że Białoruś zostanie wykorzystana przez Putina, by zaatakować. Niekoniecznie będzie to granica z Ukrainą, ale być może z Litwą. Trzeba się na to przygotować" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji demokratycznej.

Paweł Łatuszka / Piotr Szydłowski / RMF FM Łatuszka o śmierci Nawalnego: Nie powinniśmy mieć wątpliwości Paweł Łatuszka przyznał, że nie ma wątpliwości co do tego, że śmierć Aleksieja Nawalnego jest związana z działaniami reżimu Putina. Dyktatorzy posługują się podobnymi metodami zwalczania opozycji. Raczej nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Nawalny przedtem był otruty. Próba jego zabicia odbyła się w 2020 roku - podkreślał. Pytany o to, po co była Putinowi śmierć Nawalnego, odpowiedział, że chodzi o mściwość. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łatuszka: Białoruś zostanie wykorzystana przez Putina, by zaatakować Samo istnienie opozycji jest pod ogromnym znakiem zapytania. Trzeba mieć wolę i charakter, by być w opozycji przeciwko Putinowi, jeżeli zdajesz sobie sprawę, że każdego dnia możesz być zamordowany. Putin to robił niejednokrotnie przez lata. Nie było odpowiedniej reakcji ze strony Zachodu - mówił Łatuszka, pytany o sytuację w Rosji po śmierci Nawalnego. Opozycja rosyjska jest słaba, podzielona. Większość Rosjan wspiera Putina - ocenił. Łatuszka o Putinie: Każdy pretekst, który odczyta jako zagrożenie, może być powodem agresji Gość Radia RMF24 odniósł się też do wywiadu Putina dla amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona, w którym zapewnił on, że nie planuje ataku na Polskę ani kraje bałtyckie. Każdy pretekst, który będzie odczytany przez Putina jako zagrożenie, może być powodem agresji w stosunku do krajów NATO - mówił Łatuszka. Sam fakt rozszerzenia NATO już jest zagrożeniem z punktu widzenia Putina - dodał. Łatuszka podkreślił, że nie wierzy w to, iż Łukaszenka jest w stanie zaatakować Polskę. Chociaż kilka dni temu powiedział, że polskie i amerykańskie służby specjalne zorganizują w Polsce prowokacje. Więc faktycznie wysyła jakieś sygnały. Według mnie to już nie są tylko słowa. Większość ekspertów jest zgodna, że Łukaszenka daje mocny przekaz, że po ostatniej rozmowy z Putinem, kiedy rozmawiali 8 godzin, na coś się dogadali. Oczywiście nie wiemy, na co, bo była to rozmowa w cztery oczy, ale nie wygląda to najlepiej - powiedział. Łatuszka o Łukaszence: Jest marionetką Putina Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa również o sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Łukaszenka jest marionetką Putina. Będzie robił to, co mu powie Putin. Będzie oczekiwał rozkazu. Nie jest w stanie zakończyć kryzysu migracyjnego, jeżeli nie zrobi tego Putin - odpowiedział jednoznacznie Łatuszka. Zobacz również: Biden ostro do Putina. Nazwał go "szalonym sukinsynem"

Stoltenberg: Ukraina ma prawo do samoobrony [RELACJA]



Opracowanie: Anna Zakrzewska , Maciej Nycz