Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie w czwartek poseł Trzeciej Drogi, nowo wybrany poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman. Porozmawiamy o udanym wyścigu po bilet do Brukseli, kampanii wyborczej i problemach trapiących koalicję polityczną zawiązaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050 Szymona Hołowni.

Polityczny krajobraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego wygląda trochę jak po wojnie, ponieważ mocno poturbowani są partnerzy Koalicji Obywatelskiej, czyli Trzecia Droga i Lewica. Rany liże także PiS, który pierwszy raz do dekady przegrał wybory. Jednak to w Trzeciej Drodze słychać największy zgrzyt. Jak zakończy się ten kryzys? Jak wpłynie to na koalicję rządzącą?

Porozmawiamy też o tym, co Krzysztof Hetman zamierza robić w Parlamencie Europejskim. Czy faktycznie polska delegacja będzie w stanie zgarnąć więcej istotnych stanowisk?

