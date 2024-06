Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 będzie w piątek wicemarszałek sejmu, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Porozmawiamy o tragedii, jaka rozegrała się na polsko-białoruskiej granicy, a także o zatrzymaniach polskich żołnierzy.

Krzysztof Bosak / Darek Delmanowicz / PAP

Słuchaj Radia RMF24!

Śmierć polskiego żołnierza jest najtragiczniejszą informacją z polsko-białoruskiej granicy. Zwykle tego typu zdarzenia są przyczynkiem do zmian i zastanowienia nad tym, co trzeba zmienić. Co zatem się zmieni? Czy polscy żołnierze bardziej niż migrantów, nadal będą się bać procedur, które mogą złamać? A jeśli będą poruszać się na granicy tychże, to czy ktoś nie zinterpretuje jakiegoś zachowania na niekorzyść żołnierzy?

Jakie powinny być konsekwencje tego, co dzieje się w ostatnim czasie na granicy? Czy należy już uznać, że rząd nie panuje nad sytuacją? Czy należy się domagać dymisji szefa MON? A może także ministra sprawiedliwości? Z naszym gościem porozmawiamy o tym, jak Konfederacja wyobraża sobie rozwiązanie problemu, który od kilku lat cały czas jest na polsko-białoruskiej granicy.

Zapytamy też, na ostatniej prostej, o wybory do Parlamentu Europejskiego. Na jaki wynik liczy Konfederacja?

Krzysztof Bosak w piątek o 7:00 w Radiu RMF24!