"Protesty rolników w całej Europie i, to trzeba przyznać, dobre działania polskiego rządu przyniosły odpowiednie efekty i jest wycofanie Komisji Europejskiej z tych przepisów. To jest duża zmiana, bo wcześniej słyszeliśmy, że nie ma żadnej opcji odejścia od jakichkolwiek przepisów" – mówił Michał Kołodziejczak, nawiązując do poprawianego przez Brukselę Zielonego Ładu. Pytany o to, czy rolnicze protesty nie powinny zostać zakończone, powiedział: „Ja nie będę tym, który będzie mówił, czy ktoś ma jeszcze protestować czy nie. W organizacji protestów ważne jest, by tematu nie przegrzać, a po drugie, by ludzie, którzy masowo dzisiaj popierają postulaty polskich rolników i protesty, by się od nich nie odwrócili. To jest bardzo delikatna granica” – oświadczył gość Rozmowy o 7 w internetowym Radiu RMF24.

Michał Kołodziejczak / Jakub Rutka / RMF24 Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kołodziejczak: Jeżdżenie na protesty to paliwo dla zadymiarzy Kołodziejczak nie wybiera się na protest rolników w Świecku: Jeżdżenie na protesty to paliwo dla zadymiarzy Michał Kołodziejczak pytany, czy wybiera się na granicę w Świecku, gdzie trwa rolnicza blokada, oświadczył, że nie, ale zapewnił, że jest w kontakcie z protestującymi. "Długo rozmawialiśmy przez telefon" - powiedział nam. Dodał, że jutro w Jasionce przy okazji Forum Rolniczego będzie spotkanie ministra Siekierskiego z liderami wielu rolniczych protestów. "Będzie tam osoba odpowiedzialna za protest w Świecku" - potwierdził. "Jeżdżenie na protesty, pokazywanie się na nich to jest paliwo dla zadymiarzy politycznych; dla zadymiarzy, którzy na tych protestach są i chcą zburzyć dobre podejście polskich rolników" - oświadczył wiceminister rolnictwa w rządzie Donalda Tuska. "Przestrzegam wszystkich, z którymi jestem całym sercem, bo mają słuszne postulaty, żeby tego wszystkiego, co się dzieje, nie stracić" - powiedział Kołodziejczak w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24, nawiązując do zapowiadanego na środę 20 marca kolejnego ogólnopolskiego protestu rolników, którzy chcą blokować kluczowe punkty komunikacyjne w kraju. Wiceminister przywołał badania, według których gros Polaków popiera rolnicze postulaty. "Granica jest bardzo delikatna" - przestrzegł jednak rolników. "Nie wiem, czy warto" - dodał. Kołodziejczak: Negocjowali politycy PiS-u Zielony Ład, który był de facto programem rolnym Prawa i Sprawiedliwości Zdaniem Michała Kołodziejczaka rząd Donalda Tuska (negocjując w Brukseli zmiany w Zielonym Ładzie - red.) słowa dotrzymał. "Rząd PiS poklepywał rolników po ramieniu, tak jak górników, stoczniowców, mówiąc, że będzie dobrze. Doprowadził rolników do ruiny" - oświadczył rozmówca dziennikarza RMF FM Tomasza Weryńskiego. I dalej wyjaśnił: "Negocjowali politycy PiS-u Zielony Ład, który przyklepywali, akceptowali, który był de facto programem rolnym Prawa i Sprawiedliwości, z którego dziś PiS mówi, że trzeba się wycofać w całości. To, co zrobił PiS, jest niepoważne. Podprowadził program rolny Unii Europejskiej do fazy realizacji, a teraz mówi, że trzeba się wycofać". O co teraz walczą rolnicy? "Potrzebują uznania. Wiele tych protestów ma charakter nie tylko materialny. Rolnicy chcą, by sprawy rolne były traktowane poważnie" - powiedział Kołodziejczak. Kołodziejczak: Nie wszyscy rolnicy są przeciwni rosyjskim nawozom. Są tańsze W Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 poruszona została także kwestia ukraińskiej żywności, która dociera do Unii Europejskiej, w tym do Polski. Wiceminister rolnictwa mówił o kontyngentach, które mają zostać wprowadzone na jaja, drób, pszenicę, kukurydzę i miód. "To są daleko idące zmiany" - stwierdził Michał Kołodziejczak. "Najbardziej newralgiczne produkty, które zaburzyły polski rynek w 2022 i 2023 roku, zostaną wyłączone z tak dużego importu do Unii Europejskiej. To będzie potężny krok" - ocenił nasz rozmówca. Kołodziejczak przekonywał, że do Polski wjechały "symboliczne" ilości rosyjskiego zboża. Wymieniał kraje, do których pojechało go najwięcej. To Hiszpania, Grecja, Litwa, Holandia i Belgia. "Rosyjska żywność może spotkać się z nałożeniem bardzo wysokich ceł, które skutecznie ograniczą jej napływ do Unii Europejskiej" - powiedział. Co z tańszymi nawozami z Rosji? Michał Kołodziejczak stwierdził, że nie wszyscy rolnicy są im przeciwni. "Słyszałem wiele takich głosów, by ograniczać napływ żywności, ale o nawozach, żeby nie mówić. Nawozy rosyjskie są po prostu tańsze" - mówił. Zobacz również: Wyrypajew: Rosjanie śpią. Nie wiedzą, że człowiek ma prawo wyboru

Błaszczak: Kaczyński udowodnił, że nie było żadnej afery Pegasusa

Reiter: Niemiecko-francuski tandem nie nadaje już tonu w Europie

Co oznacza wybór abp. Wojdy na przewodniczącego KEP? Ks. Longchamps de Bérier wyjaśnia Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.