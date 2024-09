Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej, będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. W południowej Polsce z powodu powodzi wiele szkół zawiesiło swoją działalność. Niektóre ucierpiały, a inne są miejscami do ewakuacji dla mieszkańców. Ilu uczniów z tego powodu nie ma lekcji? Czy na tych terenach rozważane jest wprowadzenie zdalnej edukacji?

Katarzyna Lubnauer / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Słuchaj Radia RMF24

Czy MEN ma pieniądze na to, by pomóc samorządom odbudować szkoły? Ile szkolnych budynków zostało zniszczonych?

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło platformę "Szkoły szkołom". Placówki dotknięte skutkami powodzi mogą zgłaszać swoje potrzeby, dzięki temu będzie można precyzyjnie dostarczyć pomoc do szkół, które najbardziej jej potrzebują. Zapytamy o to, co jest najbardziej potrzebne.

Porozmawiamy również o pomocy psychologicznej uruchomionej przez MEN dla uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli z terenów dotkniętych powodzią.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Słuchaj Radia RMF24