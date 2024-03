"Wsłuchuję się dziś w argumenty rolników, w ich postulaty. Dziś to są realne problemy. Ja sam organizowałem spotkania panu (wiceministrowi rolnica Michałowi – przyp. red.) Kołodziejczakowi, kiedy przyjeżdżał do Strasburga czy Brukseli" – mówił na antenie Radia RMF24 PO europoseł Andrzej Halicki. "Dziś trzeba być skutecznym w przekonywaniu swoich partnerów także do racji, które są po naszej stronie. Trzeba zacząć od tego, że musimy zacząć mówić jednym językiem z Ukraińcami" - dodawał.

Andrzej Halicki / Albert Zawada / PAP Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Halicki o budowie CPK: Konieczna rewizja wydatkowania środków publicznych Myślę, że te konsultacje, które są przewidziane na marzec, mogą doprowadzić do wspólnego stanowiska. Dlaczego na przykład Ukraińcy zbliżyli się do stanowiska z partnerami rumuńskimi? Nie możemy osiągnąć podobnego? To jest także w ich interesie, bo przecież oni chcieliby zacząć proces akcesyjny do Unii Europejskiej - podkreślał gość Radia RMF24. Europoseł odniósł się także do wpisu, który na portalu X (dawniej Twitter) opublikował poseł Waldemar Buda z PiS. W swoim wpisie pytał: "Czy brak embarga na produkty z Ukrainy został przehandlowany za KPO?". To jest bzdura. Jak w ogóle można coś takiego mówić? Niech pan poseł sobie odpocznie, spojrzy w lustro, bo miał szansę tę środki do Polski sprowadzić dużo wcześniej - stwierdził Andrzej Halicki. Bogdan Zalewski pytał także swojego gościa o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Halicki zaznaczył, że dziś musi nastąpić rewizja wydatkowania środków publicznych. Gigantomanii mówimy "nie". O wielkości i sile państwa nie świadczy bowiem ilość wybetonowanych metrów kwadratowych pod lotnisko. Potrzebne są takie warunki, by uwierzyć, że ten hub będzie rzeczywiście hubem - podkreślał. Zobacz również: Kołodziejczak o renegocjowaniu Zielonego Ładu: Nie widzę innej możliwości Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Opracowanie: Karol Żak