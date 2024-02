"Zielony Ład musi być uczciwy" - mówił w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Pytany o to, czy kontrowersyjne unijne przepisy powinny być renegocjowane, odparł: "Nie widzę innej możliwości". "To jest stanowisko resortu, które będzie przedstawione Radzie Ministrów. To powinno być też stanowisko polskiego rządu" - wyjaśnił gość Piotra Salaka.

Michał Kołodziejczak / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM Ważnym tematem rozmowy było spotkanie premiera Donalda Tuska z protestującymi rolnikami, które rozpocznie się dziś o godz. 14. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak przyznał, że będzie uczestniczył w tych rozmowach. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kołodziejczak o renegocjowaniu Zielonego Ładu: Nie widzę innej możliwości Premier chce porozmawiać z rolnikami i na podstawie tej rozmowy przedstawić propozycje - wyjaśniał gość Radia RMF24. Musimy uszanować stronę rolniczą, która będzie słyszała te propozycje pierwsza - zastrzegł. Mówimy o początku wychodzenia z głębokich problemów, w które zostało wpędzone polskie rolnictwo w ostatnich latach. To nie będzie prosta ani krótka droga - ocenił wiceszef resortu rolnictwa. Jego zdaniem dzisiejsze spotkanie to "nowy standard w polskiej polityce". Premier Donald Tusk wyznacza nowe trendy, nieznane w poprzednich latach. Ja na spotkanie z premierem Morawieckim czekałem 4 lata i do takiego spotkania nie doszło - wspominał Kołodziejczak w Radiu RMF24. Widzimy, że rolnictwo będzie otoczone specjalną uwagą premiera Donalda Tuska - sugerował. Zobacz również: Wicepremier Ukrainy: Nie prowadzimy negocjacji ws. zamknięcia granicy z Polską Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



