Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Za nami gorący weekend w polskiej polityce, dlatego porozmawiamy o rozstrzygnięciu prawyborów w Koalicji Obywatelskiej i popieranym przez PiS kandydacie na prezydenta.

Senator KO Grzegorz Schetyna / Michał Dukaczewski / RMF FM

Grzegorza Schetynę zapytamy, na kogo zagłosował w prawyborach, co zdecydowało o sukcesie Rafała Trzaskowskiego i czy nie obawia się rozłamu w Koalicji Obywatelskiej po dwóch tygodniach zaciętej rywalizacji Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego.

