Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Bogusław Sonik, były poseł Platformy Obywatelskiej. Porozmawiamy m.in. o przyszłorocznych wyborach prezydenckich; zapytamy, dlaczego były polityk PO zdecydował się poprzeć Karola Nawrockiego.

Bogusław Sonik / Karolina Bereza / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Czy Bogusław Sinik naprawdę wierzy w niezależność Karola Nawrockiego? Jakie ma szanse w starciu z Rafałem Trzaskowskim? Czy wierzy w zakończenie wojny polsko-polskiej i czy którejś z największych partii naprawdę na tym zależy? O to m.in. zapytamy naszego gościa.

Porozmawiamy też o tym, czy jest w Koalicji Obywatelskiej miejsce dla skrzydła konserwatywnego i kto dziś w KO mógłby uchodzić za jego przedstawiciela.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do aplikacji RMF ON!

