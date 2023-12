"Media publiczne powinny być przede wszystkim pluralistyczne i rzetelnie oddawać rzeczywistość. Takie nie są i trzeba zrobić wszystko, żeby to zmienić" – mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń. "PiS będzie próbowało robić awanturę wokół tej sprawy, ponieważ było to narzędzie do propagandy partyjnej" – argumentował polityk. "PiS-owi to narzędzie zabraliśmy. Jak się dziecku zabierze jego ulubioną zabawkę to będzie płakało, tupało, waliło grabkami, łopatką. Tak się zachowuje dzisiaj PiS – niedojrzale" – dodawał.