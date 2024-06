Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 będzie w poniedziałek poseł KO Bartosz Arłukowicz, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Porozmawiamy o kryzysie w PiS, ale też o marszu 4 czerwca.

Bartosz Arłukowicz / Archiwum RMF FM

Naszego gościa zapytamy m.in. o to, jakie mogą być konsekwencję jednej z najbrutalniejszych wojen wewnątrz PiS-u. Czy to moment przesilenia, który zwiastuje realną zmianę władzy po prawej stronie sceny politycznej w Polsce? Czy Jarosław Kaczyński stracił już posłuch? Jak to zamieszanie wpłynie na eurowybory?

Porozmawiamy też o przymiarkach do wyborów prezydenckich, ale też o polowaniu na Daniela Obajtka. Czy zgodnie z zapowiedzią posła Michała Szczerby, były prezes Orlenu może trafić do więzienia?

Zapytamy o to, z jakim przekazem Donald Tusk wyjdzie do Polaków 4 czerwca. Wtedy zaplanowany jest kolejny marsz.

Bartosz Arłukowicz w poniedziałek o 7:00 w Radiu RMF24!