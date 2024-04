Tusk o wysłaniu Kierwińskiego za Kamińskim i Wąsikiem

Jeszcze przed prezentacją pełnych list podczas posiedzenia Rady Krajowej PO wystąpił premier Donald Tusk. Zwrócił uwagę, że "część polityków z byłego obozu rządzącego, wybiera się do europarlamentu". Panowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński szukają złudnego bezpieczeństwa. My wysyłamy za nimi Kierwińskiego - powiedział szef rządu. Nawiązał w ten sposób do wcześniejszej zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że byli szefowie CBA - Kamiński i Wąsik - wystartują do PE.

Podczas wystąpienia lider Platformy mówił, że dzięki wielkiemu zrywowi Polek i Polaków, który miał miejsce w wyborach 15 października ubiegłego roku, dokonały się w naszym kraju "wielkie rzeczy". Przekonywał również, jak ważne są nadchodzące wybory.

Te wybory, nie każdy w to może uwierzy, nie do każdego jeszcze to dociera, ale te wybory są jednymi z najważniejszych w historii Polski powojennej, mimo że są to wybory do europarlamentu, więc wydawałoby się, że do miejsca i do spraw, które są dość odległe od codziennego życia - podkreślił Tusk.

Nigdy te sprawy, które będą się rozstrzygały, także w PE, w całej Europie, we wszystkich europejskich stolicach, nigdy nie były tak ważne i nigdy nie miały tak radykalnego wpływu na nasze codzienne życie, jak właśnie teraz, w czasie wojny, zagrożeń, o jakich Europa nie myślała jeszcze kilka lat temu - dodał.