"Myślę, że Rosjanie śpią. Nie wiedzą, że istnieją. Nie wiedzą, że życie się toczy, że człowiek ma prawo wyboru, że może coś powiedzieć" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Iwan Wyrypajew - reżyser i dramaturg rosyjskiego pochodzenia. "Może jest faszystowski, a może po prostu bandycki, gangsterski" - mówił o reżimie na Kremlu. "Oni raczej są bandytami" - dodał.

Iwan Wyrypajew / Marcin Kmieciński / PAP/StrefaGwiazd

Iwan Wyrypajew od dawna mieszka i pracuje w Polsce. Uzyskał obywatelstwo naszego kraju i chciał zrzec się rosyjskiego, ale nie było to możliwe. Dostałem 8 lat więzienia i z tego powodu nie mogę zrezygnować z obywatelstwa rosyjskiego - tłumaczył reżyser. Skazano go za rozpowszechnianie "nieprawdziwych informacji" o rosyjskiej armii.

Nie narzekam, bo jestem w Warszawie, a nie w więzieniu w Rosji - stwierdził gość Roberta Mazurka. Jak zauważył, na celowniku Kremla są również inni ludzie kultury, którzy występują przeciwko Putinowi i wspierają Ukrainę - np. autor bestsellerowych kryminałów Borys Akunin.

Wyrypajew przyznał, że był wczoraj na organizowanej przez środowiska opozycyjne akcji przed ambasadą Rosji w Warszawie, ale nie wszedł na jej teren. Nie mogę przejść przez tę bramę. Boję się, że mnie złapią - wyjaśnił.

Gość Roberta Mazurka pytany o stosunek Polaków do Rosjan zapewnił, że spotyka się wyłącznie z dobrymi reakcjami. Mieszkam tu ponad 15 lat. (...) W Polsce w ogóle nie istnieje rusofobia - mówił Wyrypajew. Jak podkreślał, Polacy nie lubią "Putina i władzy". Zresztą ja też nie lubię - przyznał.

Robert Mazurek pytał swojego gościa również o relacje z mieszkającym w Rosji ojcem - zwolennikiem Putina. Wyrypajew stwierdził, że od roku nie ma już z nim kontaktu.

On jest przedstawicielem tego okłamanego narodu - mówił reżyser. Ci ludzie nigdy nie wyjeżdżali do Europy. Mój tata nigdy nie był w Europie, nawet w Polsce, chociaż zapraszaliśmy go - dodał. Oni nie wiedzą, jak ludzie mieszkają w Europie, nie wiedzą o wartościach europejskich. Ja naprawdę zrozumiałem czym jest Europa po 10 latach mieszkania - przyznał Wyrypajew.