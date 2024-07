​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego Wojciech Lorenz.

Wideo youtube

Z naszym gościem porozmawiamy o Polsce i Ukrainie, które podpisały umowę o bezpieczeństwie. Podsumujemy też wizytę prezydenta Wołodymira Zełenskiego w Warszawie. Osadzimy te wydarzenia, a także inne, jak niedawne wybory we Francji czy Wielkiej Brytanii i wizytę Viktora Orbana w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego. Porozmawiamy także o zaczynającym się we wtorek szczycie NATO w Waszyngtonie.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy o godz. 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!