Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w środę będzie Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Kiedy prezydent poleci na spotkanie z Donaldem Trumpem, czy politycy będą rozmawiać o planach pokojowych, jakie pojawiają się w przestrzeni medialnej dotyczących przyszłości Ukrainy i oddaniu terenów okupowanych Moskwie, czy Andrzej Duda zaprosi prezydenta-elekta do Polski? O to między innymi zapytamy naszego gościa.

Porozmawiamy też o tym, czy Adam Kwiatkowski zostanie odwołany przez Radosława Sikorskiego z funkcji ambasadora w Watykanie i co prezydent chciałby jeszcze zrobić przez ostatnie 10 miesięcy urzędowania.

