Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu RP będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Z politykiem porozmawiamy o wyniku jego stronnictwa w wyborach do europarlamentu. Czy słaby wynik Lewicy wpłynie na kształt koalicji rządzącej?

Włodzimierz Czarzasty / Michał Dukaczewski / RMF FM

Lewica w wyborach do Europarlamentu zdobyła 3 mandaty. Czy rozpoczęły się już rozliczenia i szukanie winnych? Kto odpowiada za wyborczą porażkę? Czy taki wynik Lewicy w wyborach może oznaczać przetasowania w koalicji rządzącej?

O to m.in. zapytamy Włodzimierza Czarzastego.

