"Jako Klub Poselski Konfederacja w trakcie najbliższych dwóch tygodni złożymy projekt ustawy ograniczającej możliwość stosowania aresztów" – powiedział w Porannej rozmowie RMF FM poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

"Dziewięćdziesiąt parę procent wniosków aresztowych (...) z automatu 'klepanych' przez sądy"

Poranna rozmowa RMF FM zaczęła się od wątku byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, któremu część obserwatorów polskiej sceny politycznej wieszczy ponowne aresztowanie.

Już w chwili obecnej mówią, że to, że nie można pod tymi samymi zarzutami kogoś zatrzymać, aresztować, ale jak się pojawią nowe fakty w tej samej sprawie, to już nie są te same zarzuty, tylko właściwie nowe zarzuty - powiedział, komentując te rozważania, poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

Tego rodzaju dzielenie włosa na czworo i kombinowanie próbuje mieć miejsce - dodał, wskazując, że "zarzut matactwa jest pretekstem, żeby nękać posła opozycji i pokazać, że potrafią ‘dowalić’ byłym rządzącym obecnie rządzący".

Robert Mazurek wskazał, że w Polsce mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w myśl której areszt jest formą kary. Wiemy, że sąd cię nie skaże, to na wszelki wypadek, żeby pokazać, że jednak "dojeżdżamy", to my cię zaaresztujemy - wyjaśniał prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM.

Dlatego jako Klub Poselski Konfederacja w trakcie najbliższych 2 tygodni złożymy projekt ustawy ograniczającej możliwość stosowania aresztów, ponieważ areszty, jak wynika z badań, bardzo szerokich, są wręcz automatyczne. Dziewięćdziesiąt parę procent wniosków aresztowych i ten procent się nie zmienia, niezależnie od tego, kto rządzi, jest z automatu "klepanych" przez sądy - powiedział poseł Wipler.

Mamy skandaliczną sprawę aresztowania Rafała Baniaka - szefa pracodawców RP, byłego wiceministra, który siedział 199 dni w areszcie i nawet go nie przesłuchiwano, nie toczyły się wobec niego żadne czynności - dopowiedział polityk. Gość RMF FM wskazał także na przypadek biznesmena Piotra Osieckiego - 19 miesięcy przebywającego w areszcie.

Akt oskarżenia nie trafił do sądu - dodał Przemysław Wipler. Takich skandalicznych sytuacji jest bardzo wiele, dlatego trzeba to ukrócić - podsumował.

