"Jeżeli nie będę miał ekspertyzy lekarza, że mogę przesłuchiwać świadka – nie zrobię tego. Nie będę nikogo maltretował" - tak o przesłuchaniu Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą ds. Pegasusa mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Trela. Zbigniew Ziobro ponownie został wezwany jako świadek i ponownie przedstawił dokumenty lekarskie, które zwalniają z konieczności stawienia się przed komisją.

Tomasz Trela / Michał Dukaczewski / RMF FM

Zbigniew Ziobro znów został wezwany, by zeznawać przed komisją ds. afery Pegasusa. I znów nie pojawi się na przesłuchaniu. Czemu ma służyć ten polityczny spektakl?

Taka jest procedura. Zobowiązaliśmy się wobec obywateli i Sejmu, że gdy będziemy kończyć wątek zakupowy (systemu Pegasus) pan Zbigniew Ziobro będzie świadkiem. Będą kolejne decyzje, będą kolejne, konkretne wnioski jeżeli chodzi o procedurę przesłuchania (Ziobry) poza siedzibą parlamentu - mówi poseł Lewicy.

Zaznacza też, że ponownych prób wezwania byłego ministra sprawiedliwości do parlamentu - nie będzie. Trela dodaje także, że dokumenty lekarskie, które otrzymała komisja będą honorowane.

To są oficjalne dokumenty, które trzeba przyjąć. To nie jest oświadczenie lekarskie, że ktoś jest chory i przez 2 tygodnie nie przyjdzie do pracy - wyjaśnia.

Kwestia stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry jest tematem spekulacji, ale przede wszystkim pozostaje prywatną sprawą posła. Niektórzy politycy, także z Suwerennej Polski dzielą się jednak informacjami, które świadczą o tym, że były minister jest w stanie bardzo poważnym. Sugerował to niedawno poseł Mariusz Gosek.

Nie jestem, nigdy nie byłem i nie będę kolegą pana Ziobry, nie wiem, czy to co mówi poseł Gosek jest prawdą. Wszystko odbywa się zgodnie z procedurą postępowania z kodeksu karnego - odpowiada Tomasz Trela.