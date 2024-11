Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji, lider Nowej Nadziei.

Sławomir Mentzen / Jakub Rutka / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o obchodach Święta Niepodległości i marszu, który przeszedł ulicami Warszawy. Zapytamy też o budżet na kolejny rok, jak Konfederacja zagłosuje za projektem Lewicy ws. wolnej Wigilii oraz o kampanię prezydencką. Jak jeden z liderów Konfederacji zamierza przekonać do siebie kobiety?

