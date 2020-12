"Nie planujemy żadnych koalicji z Szymonem Hołownią. Jak będą wspólne tematy, to będziemy je realizować" - poinformował we wtorek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział natomiast, że dziś Koalicja Polska podpisze porozumienie o współpracy z "reprezentacją przedsiębiorców". Plotki o koalicji sejmowej z ludowcami zdementował też Szymon Hołownia. "Nic takiego nie ma miejsca, to czysta fantazja nie wiadomo skąd się biorąca i do czego zmierzająca".

