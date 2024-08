Ryszard Petru, poseł Polski 2050, będzie gościem Porannej Rozmowy w RMF FM. Naszego gościa zapytamy m.in. o składkę zdrowotną, kredyt mieszkaniowy, a także handlowe niedziele.

Z Ryszardem Petru, gościem Porannej rozmowy w RMF FM, porozmawiamy o obietnicach gospodarczych złożonych przez koalicję 15 października, których nie może ona spełnić z powodu dzielących ją różnic.

Posła Polski 2050 zapytamy także o składkę zdrowotną, kredyt mieszkaniowy, handlowe niedziele, a także o reformę programu 800 plus i rentę wdowią.

o godz. 8:02