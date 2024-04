​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Ryszard Petru, poseł Polski 2050. Porozmawiamy z nim o zasadności rolniczych protestów, sporze z Lewicą dotyczącym ustawy antyflipperską, odmrażaniu cen energii i słuszności wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

Ryszard Petru / Piotr Szydłowski / RMF FM

