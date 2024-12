Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w czwartek będzie Robert Górski, aktor, satyryk i twórca popularnych kabaretów.

Robert Górski / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Porozmawiamy o tym, co dziś w polityce bawi go najbardziej, czy parlamentarzyści i ministrowie mają do siebie dystans i czy mają poczucie humoru. Czy żarty z polityków i polityki kogoś dziś jeszcze bawią?

Zapytamy też o to, kogo dziś najłatwiej sparodiować na scenie i przytoczenie czyich słów, spośród polityków, daje największe szanse na rozbawienie publiczności.

