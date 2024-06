Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w czwartek będzie Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Parlamentu Europejskiego.

Radosław Fogiel / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o tym, jak ocenia swoje szanse na wybór na europarlamentarzystę, czy Prawo i Sprawiedliwość coraz poważniej się dzieli na różne frakcje i co Jarosław Kaczyński usłyszał od rolników w Brukseli.

Porozmawiamy też o wszystkich komisjach, przed którymi stanął prezes PiS i kiedy stanie przed kolejną, ostatnią, ds. afery wizowej.

