W Wielkiej Brytanii weszły do obiegu nowe banknoty z portretem króla Karola III. Będą one używane równolegle z tymi, które przedstawiają podobiznę zmarłej w 2022 roku królowej Elżbiety II.

Weszły do obiegu nowe banknoty z portretem króla Karola III / THE BANK OF ENGLAND / PAP/EPA

Karol III jest dopiero drugim brytyjskim monarchą, którego wizerunek znalazł się na banknotach Banku Anglii. Portrety Elżbiety II po raz pierwszy pojawiły się na banknotach emitowanych przez Bank Anglii w roku 1960 i od tego czasu znajdowały się na wszystkich kolejnych seriach.

Na banknotach emitowanych przez banki w Szkocji i Irlandii Północnej nie ma wizerunku Elżbiety II i nie będzie również Karola III.

Nowe wzory banknotów we wszystkich czterech nominałach - 5, 10, 20 i 50 funtów - zostały zaprezentowane w grudniu 2022 roku. Wizerunek monarchy na awersie oraz w przezroczystym okienku zabezpieczającym jest jedyną zmianą w stosunku do używanych do tej pory banknotów, co oznacza, że na odwrotnej stronie pozostały portrety odpowiednio Winstona Churchilla, Jane Austin, Williama Turnera i Alana Turinga.

Choć nowe banknoty weszły dziś do obiegu, minie trochę czasu zanim szerzej trafią do portfeli - zgodnie z wytycznymi dworu królewskiego, mają być drukowane jedynie w takich ilościach, aby zastąpić te wycofywane z obiegu wskutek zużycia lub w razie zwiększonego zapotrzebowania. Ma to zminimalizować wpływ zmiany na środowisko naturalne.

Obecnie w obiegu znajduje się około 4,5 miliarda sztuk banknotów emitowanych przez Bank Anglii o łącznej wartości około 80 mld funtów.