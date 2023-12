"Nowy rząd w Polsce i święto żydowskie - Grzegorzowi Braunowi trafiły się dwa wydarzenia naraz i postanowił zepsuć jedno i drugie" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM rabin Szalom Dow Ber Stambler, przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce.

Rabin Szalom Dow Ber Stambler

We wtorek w Sejmie doszło do skandalu, gdy poseł Konfederacji Grzegorz Braun gaśnicą zgasił świece chanukowe zapalone z okazji żydowskiego święta. Dziś zapłoną one w Sejmie na nowo. Miałem przywilej zapalić świecie w tym roku, tak jak robimy to od 17 lat. Jesteśmy zawsze zaproszeni przez marszałka Sejmu, ponad podziałami politycznymi - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Robert Mazurek pytał swojego gościa o słowa Brauna, który mówił m.in., że walczy z satanistycznymi praktykami. Co jemu się kręciło w głowie, ja nie wiem. Podejrzewam, że to jest akcja antysemicka, ale również antypolska. To wizerunkowo mocno obraża Polaków na całym świecie - mówił rabin.

Trafiły mu się dwa wydarzenia naraz: expose i nowy rząd, którego on nie lubi, oraz naród żydowski, który ma swoje obchody i robi to sporo lat w Sejmie, więc postanowił zepsuć jedno i drugie - podkreślił gość RMF FM.

Szalom Dow Ber Stambler był pytany także o to, dlaczego świece chanukowe mają płonąć akurat w polskim Sejmie. Palą się na całym świecie, czy to w parku przed Białym Domem, w centrum Berlina, czy Warszawy. To jest uniwersalny symbol wolności religijnej - podkreślał gość rozmowy.

Pytany był również, czy Żyd w Warszawie może czuć się bezpieczny. Nie tylko może się czuć bezpieczny, ale on czuje się bezpieczny. Ja znam Warszawę lepiej niż Tel Awiw. Proszę patrzeć nie na to, że pojedyncza osoba zrobiła coś strasznego, jako prowokacja, tylko proszę patrzeć na reakcje. Wielu obywateli Polski dzwoniło do mnie, mówiąc, że przepraszają i wstydzą się - zaznaczył rabin.

Jeżeli Grzegorzowi Braunowi zależało na tym, żeby zrobić mrok, on zrobił bardzo dużo światła o charakterze tolerancji i szacunku - powiedział.