Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Najpóźniej w styczniu w życie wejdą nowe przepisy, które mają zakazać sprzedaży alkoholu w kolorowych saszetkach. Czy zniknięcie alkotubek z rynku to efekt brutalnej gry między producentami alkoholu, czy uzasadnione działanie?

Przemysław Wipler / Karolina Bereza / RMF FM

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchyliło immunitet posłowi Suwerennej Polski Marcinowi Romanowskiemu. Co dalej z byłym wiceministrem sprawiedliwości? Czy może trafić do aresztu?

Dlaczego kandydatem Konfederacji na prezydenta jest Sławomir Mentzen, a nie Krzysztof Bosak? Czym koledzy z Konfederacji przekonali Bosaka do porzucenia marzeń o prezydenturze?

Naszego gościa zapytamy także o zeznania Doroty Brejzy przed śledczą komisją ds. Pegasusa i o zarobki prezesa Narodowego Banku Polskiego.

