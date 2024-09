"Szymon Hołownia zapowiada niedopełnienie obowiązków marszałka. Mamy zapowiedź zamachu konstytucyjnego" - tak w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek komentował zapowiadany przez koalicję rządzącą bojkot Trybunału Konstytucyjnego. "Hucpa sama w sobie" - mówił gość Roberta Mazurka o okolicznościach zatrzymania Ryszarda Czarneckiego.

Czarnek: To jest przypadek patologiczny

W środę Czarnecki został zatrzymany w Warszawie, przewieziony do Katowic i przed północą wypuszczony. Sprawa ma mieć związek z aferą w Collegium Humanum. Nie wiem, za co został zatrzymany Ryszard Czarnecki. Hucpa sama w sobie jest oczywista - tak Przemysław Czarnek komentował okoliczności zatrzymania Czarneckiego.

To jest przypadek dość patologiczny - zatrzymywanie w kominiarkach na lotnisku po to, żeby zawieźć do Katowic i wypuścić - dodał. Że ktoś lobbuje na rzecz polskiej uczelni w Uzbekistanie? - mówił były minister edukacji. Jak podkreślił, można było Ryszarda Czarneckiego wezwać do prokuratury.

Czarnek: Zapowiadają łamanie prawa konstytucyjnego

Czarnek był pytany także o słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni, że obecny Sejm nie wybierze sędziów na zwalniające się w grudniu stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym. Marszałek Hołownia zapowiada na razie niedopełnienie obowiązków marszałka Sejmu i nieprzeprowadzenie koniecznej, zgodnie z przepisami prawa, procedury wyboru na wakujące stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym - mówił gość RMF FM.

Mamy zapowiedź zamachu konstytucyjnego. Muszą mieć tego świadomość panowie, że zapowiadają łamanie prawa konstytucyjnego - powiedział.

Czarnek odniósł się też do słów Donalda Tuska o demokracji walczącej. Każdy w historii, kto walczył z demokracją, używał jakiejś swojej demokracji z dodatkowym przymiotnikiem, albo była to demokracja ludowa, albo liberalna, a teraz jest demokracja walcząca, która miałaby uzasadniać nieprzestrzeganie prawa konstytucyjnego przez pana Tuska i et consortes - powiedział.

Czarnek: Już wpłaciłem na PiS - tysiąc złotych

Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy Przemysław Czarnek może być kandydatem PiS-u na prezydenta. Kandydat PiS to będzie taka osoba, która będzie w stanie zgarnąć głosy całej prawicy i zagospodarować część głosów środka po to, by wygrać drugą turę - odpowiedział były minister.

Pytany, czy już wpłacił pieniądze na Prawo Sprawiedliwość, odpowiedział: "Oczywiście". Ile? "Tysiąc złotych".

Czarnek skomentował też opinię prezesa PiS, że kobieta nie może być prezydentem. Zdaje się, że Jarosław Kaczyński opiera to swoje zdanie na badaniach. Pewnie są takie badania, które wskazują, że społeczeństwo w większości wolałoby mężczyznę niż kobietę - powiedział, podkreślając, że według niego kobieta równie dobrze mogłaby pełnić funkcję prezydenta.

Nie słyszałem, żeby Jarosław Kaczyński na ten moment wybierał się na emeryturę polityczną - odpowiedział na pytanie o ewentualnego przyszłego szefa partii.

Czarnek: Popełniliśmy wiele błędów

Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę przez wiele błędów, które popełniliśmy i niedopatrzeń, które też mieliśmy - stwierdził Przemysław Czarnek. Mówiłem o tym w Olsztynie przez pół godziny. Spotkało się to z aplauzem społeczeństwa - podkreślił polityk.

Piątka dla zwierząt, które zabrała nam 2-3 punkty procentowe na wsi. Źle wprowadzony Polski Ład podatkowy - źle wprowadzony, bo sama idea nie była zła. Składka zdrowotna dla indywidualnych przedsiębiorców to był wielki błąd. Zbyt późna reakcja na kłamstwa dotyczące tak zwanej afery wizowej, która okazała się dęta całkowicie, ale stępiła nasze ostrze w kampanii wyborczej - wymieniał poseł.

Tłuste koty, bezwzględnie tak. Tłuste koty, które my znamy, które pozarabiały wielokrotnie więcej pieniędzy, niż my, politycy, a którzy dzisiaj nie są w stanie w jakikolwiek sposób współpracować, bo czują się tymi, którym PiS powinien zawdzięczać, że chcieli zostać prezesami spółek Skarbu Państwa ze względu na ich wysokie kompetencje, które posiadają - powiedział Przemysław Czarnek.

Podkreślił, że "tego się nagromadziło". To są czynniki, które złożyły się na te kilka punktów procentowych, których nam brakło - dodał.