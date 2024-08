Trudno mi się odnosić do audytu, którego nikt nie widział, bo na razie mówimy o medialnych doniesieniach i ja już w tej chwili wiem, są one również nieprawdziwe i fałszywe, tzn. chociażby w zakresie rzekomego sponsorowania przez PZU konferencji organizowanej przez stowarzyszenie "Polska Wielki Projekt" na Wawelu dotyczący Jana Pawła II, postawiono zarzut absurdalny, że to część kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, bo w tej konferencji uczestniczyła Beata Szydło czy Przemysław Czarnecka. Dzisiaj mamy już jasne dementi, że takiego sponsoringu nie było, więc trudno się do tego odnosi. Te audyty, które pojawiają, mają chyba taką wartość trochę jak raporty NIK, czyli pod zamówienie, po to, żeby z góry założoną tezę udowodnić - przekonywał Jacek Sasin.



Miał Pan przynosić w teczkach tych kandydatów? - stwierdził prowadzący rozmowę.

To jest kompletna bzdura. Rozumiem tego typu informacje można o każdym i o wszystkim powielać, nie mając na to żadnych dowodów. Bo jestem przekonany, że takich dowodów nie ma, bo takich faktów nie było- bronił się Sasin.

Czy Mateusz Morawiecki to najlepszy kandydat na prezydenta ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Dopytywał swojego gościa Marek Tejchman.

O tym to będziemy dopiero decydować, kto będzie tym najlepszym kandydatem na prezydenta. Ja na pewno nikogo nie będę w tej chwili dyskwalifikował. Powiem tak, ja raczej przychylam się jednak do tego poglądu, że to powinna być nowa twarz. Mówiłem o tym już kilkakrotnie publicznie i tu zgadzam się również z tym, co padało chociażby na ostatnim posiedzeniu naszego klubu, że dobrze byłoby znaleźć takiego kandydata, który nie ma na sobie tych obciążeń rządowych - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Sasin zaznaczył, że podoba mu się Tobiasz Bocheński - (...) to polityk z przyszłością ma ogromne umiejętności i ma w sobie to coś (...) - podkreślał.

Tarcia w małopolskich strukturach PiS

Marek Tejchman pytał też Jacka Sasina o tarcia w małopolskich strukturach Prawa i Sprawiedliwości.

Beata Szydło napisała w mediach społecznościowych o dymisji Michała Dwernickiego z funkcji szefa struktur PiS w Krakowie, że "ktoś stracił kontakt z rzeczywistością w kierownictwie PiS"

Emocje w polityce nigdy nie są dobre. Wpis Beaty Szydło był wpisem emocjonalnym, co do tego nie mam wątpliwości - mówił Jacek Sasin.