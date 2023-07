„Pewnie gdybyśmy się spięli, to ten lipiec byłby dopięty. Jesteśmy na finale. Może ze 2-3 miejsca są w dyskusji” – mówił Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu i sekretarz Polskiego Stronnictwa Ludowego w Porannej rozmowie w RMF FM. Nie chciał zdradzać nazwisk, ale potwierdził, że w Warszawie wystartuje Waldemar Pawlak.

Piotr Zgorzelski / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

W Sejmie odbędzie się dodatkowe posiedzenie w sierpniu, dla posłów oznacza to praktycznie brak wakacyjnej przerwy w obradach. Piotr Salak pytał swojego gościa, kiedy się ono odbędzie. To posiedzenie Sejmu będzie wtedy, kiedy pan prezydent wskaże termin wyborów. Mówimy o posiedzeniu Sejmu, które będzie dedykowane uchwale Sejmu o referendum. Taki plan ma PiS - mówił Piotr Zgorzelski. Dodał, że w tym roku nie będzie wakacji parlamentarnych, a brak terminu wyborów dodatkowo uniemożliwia zaplanowanie kampanii wyborczej.

Piotr Salak w Porannej rozmowie w RMF FM pytał też, czy PSL ma plan B w sprawie Trzeciej Drogi (koalicja PSL i Polski 2050 - red.). Do wszystkich działań podchodzimy bardzo sceptycznie i roztropnie. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie mieli planu B na ewentualności, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć - stwierdził sekretarz PSL. Dodał, że póki co realizowany jest plan A, czyli plan koalicyjny Trzeciej Drogi.

Wczoraj w Ostródzie lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że dotarły do niego sygnały o planach przełożenia terminu zaplanowanych na jesień wyborów parlamentarnych. Ma mieć to związek z zaplanowanym na 1 października "marszem miliona serc". Sygnały dotyczące tego, że pałac prezydencki przesuwa wybory ze względu na ‘marsz miliona serc’ do mnie nie doszły. Ale wiem jedno, w sytuacji, kiedy na granicy wschodniej mogłyby być różnego rodzaju niepokojące sytuacje, PiS jest w stanie, w oparciu o tę przesłankę, kombinować z terminem wyborów. Co do tego nie mam wątpliwości - mówił gość w RMF FM.

Piotr Zgorzelski zauważył, że Prawo i Sprawiedliwość nie wie, kiedy prezydent Andrzej Duda ogłosi termin wyborów.

"Wszystkie spory zostaną zasypane, kiedy skończymy się na kampanii wyborczej"

Polskie Stronnictwo Ludowe zaprosiło do Trzeciej Drogi posłów Porozumienia. Szymon Hołownia powiedział, że nie wyobraża sobie koalicji z Porozumieniem Jarosława Gowina. To nie jest Porozumienie Jarosława Gowina, tylko pojedynczy posłowie, którzy zostali przyjęci do klubu parlamentarnego. Tę nieścisłość wyjaśniliśmy i myślę, że już nie będzie żadnych wątpliwości. Jeżeli będą, to jesteśmy ludźmi roztropnymi i potrafimy dyskutować i wyjaśniać sobie sprawy- stwierdził Zgorzelski.

Pytany o to, czy na negatywnie na koalicję z Polską 2050 nie wpłyną wątpliwości Szymona Hołowni, wicemarszałek Sejmu stwierdził: To wszystko się skończy w momencie, kiedy Andrzej Duda wyjdzie i ogłosi termin wyborów. Wtedy wszystkie spory zostaną zasypane, bo skupimy się na kampanii wyborczej - mówił.

"Dopięliśmy pakt senacki"

Jak wygląda sprawa paktu senackiego? Jego ogłoszenie miało nastąpić do końca lipca. Pewnie gdybyśmy się spięli, to ten lipiec byłby dopięty. Jesteśmy na finale. Może ze 2-3 miejsca są w dyskusji - stwierdził gość Piotra Salaka. Piotr Zgorzelski dodał, że lista warszawska jest już zamknięta, ale o nazwiskach nie chce mówić. Potwierdził jednak, że w Warszawie wystartuje Waldemar Pawlak.

O całej liście poinformujemy w odpowiednim momencie - stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Pakt senacki może być gwarancją tego, że większość demokratyczna zwiększy nawet stan posiadania - zadeklarował gość Piotra Salaka. Zgorzelski dodał, że prawdopodobne jest osiągnięcie nawet więcej niż deklarowane wcześniej 65 mandatów. Wybraliśmy najlepszych z możliwych kandydatów. Wszystko jest naprawdę dobrze wypracowane - podkreślił wicemarszałek Sejmu w RMF FM.