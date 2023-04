Niedługo pewnie będziemy mieli sztucznego dziennikarza - tak w Porannej rozmowie w RMF FM przewidywał Petros Psyllos, ekspert od sztucznej inteligencji. Dopytywany przez Roberta Mazurka, czy sztuczna inteligencja może zawładnąć światem, przyznał, że jest takie ryzyko.

Petros Psyllos o sztucznej inteligencji: Każda technologia jest obosieczna Karolina Bereza / RMF FM

Każda technologia jest obosieczna - przypomina trochę św. Mikołaja, który daje dzieciom prezenty - a to da brzytwę, a to samochód zdalnie sterowany. To od dziecka zależy do czego brzytwa zostanie wykorzystana - ten przykład jest bardzo trafny, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo to potężna technologia, wszystko zależy od tego, czy trafi w ręce Jokera czy Batmana - podkreślał Petros Psyllos. Sama technologia AI nie ma dzisiaj świadomości, to nie jest Terminator, nie ma sama intencji, żeby planować, wytyczać cele, nie jest świadoma - zauważył nasz gość.

Jeżeli nie wiemy jako informatycy, jak napisać program, to bierzemy sztuczną inteligencję, która uczy się jak dziecko - podajemy jej przykłady, ona się uczy - mówił rozmówca Roberta Mazurka. Bardzo często nie wiemy, dlaczego nauczyła się tak, jak się nauczyła - dodał. Jak zauważył Psyllos, nawet sami twórcy ChatGTP nie podejrzewali, że będzie on w stanie robić tak dużo rzeczy. Jak dodał, nawet algorytmy z tej samej firmy, które sprawdzały wpisy ChatGTP pod kątem tego, czy są napisane przez sztuczną inteligencję, miały tylko 26 proc. skuteczności.

Jest ryzyko, że dzisiaj każdy nawet słabo ogarnięty w informatyce może generować deep fake’i - i rzeczywiście zobaczenie czegoś na własne oczy, usłyszenie na własne uszy, nie będzie świadczyło o prawdziwości tego, co zobaczyliśmy - mówił nasz gość.

Petros Psyllos ostrzegał też przed TikTokiem. Jest ogromną maszyną inwigilacyjną. Zbiera o nas wszystkie dane, te dane trafiają do Chin - a kto ma dane, ten ma wiedzę - mówił. To jest naprawdę ogromne zagrożenie. TikTok zbiera praktycznie wszystko - dodawał.