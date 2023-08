Na wszystkie pytania jest jedna odpowiedź: "nie". W zasadzie należałoby dodać jeszcze jedno pytanie: czy jesteś za tym, żeby PiS kontynuował rządy i tu też powinno być "nie" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Waldemar Pawlak, pytany o październikowe referendum połączone z wyborami parlamentarnymi.

Pytania zostały przygotowane w sposób propagandowy, a nie obiektywny - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

Czytałem ustawę o referendum i ona jest dość jasna. Jedyne rozwiązanie, jeżeli ktoś chce referendum zbojkotować, to nie brać karty i zaznaczyć, że odmawiam przyjęcia tej karty. Jeżeli się tego nie zaznaczy, to może się okazać, że też zostanie się potraktowanym, jako taki, który uczestniczył w referendum, tylko nie oddał na przykład karty, czy nie odpowiedział na pytania, co wcale nie przeszkadza, żeby jego frekwencja nie została odnotowana - podkreślał kandydat PSL na senatora z Płocka.

To referendum jest ciekawym przykładem dodatkowej propagandy politycznej - powiedział Pawlak.

Pawlak o państwowych emeryturach

Były premier pytany był także o swoje słowa sprzed 11 lat, że nie bardzo wierzy w państwowe emerytury. Zachowuję swoje podejście z tamtego czasu, to znaczy trzeba mieć oszczędności, trzeba mieć dobre relacje z dziećmi i trzeba wierzyć w społeczeństwo obywatelskie, bardzo różnorodne, bo państwo jest ważnym aktorem, ale nie jedynym - powiedział. Po wejściu rozwiązań kapitałowych każdy sam sobie płaci emeryturę. Każdy z nas oszczędza na swoją emeryturę - dodał.

Pawlak był dopytywany, czy potrzebujemy podniesienia wieku emerytalnego, o czym mówił 15 lat temu. Mówiłem też wtedy, że przejście na system kapitałowy, czyli że każdy z nas odkłada na emeryturę, sprawia, że sam wiek emerytalny jest tylko w jednym miejscu istotny, czyli wtedy, kiedy nie uda się nam odłożyć wystarczająco kapitału na swoją emeryturę - podkreślił.

Pawlak: Na tym PiS wygrał wybory

Ta dyskusja jest taką dyskusją bardzo atrakcyjną politycznie, bo na tym zresztą PiS wygrał w 2015 roku, mówiąc, że wróci i przywrócił (niższy wiek emerytalny - red.) - stwierdził Pawlak.