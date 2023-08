Duże utrudnienia czekają dzisiaj wieczorem kierowców w Warszawie. Powodem są zaplanowane na dzisiaj w stolicy dwa przejazdy rolkarzy. Trasa najdłuższego liczy aż 63 kilometry.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rolkarze i wrotkarze z Nightskating Warszawa zaplanowali aż dwa przejazdy. Młodzi adepci rolek i wrotek spotkają się o godzinie 18.00, by o 19.00 wyruszyć na trasę na dystansie 10 kilometrów. Trasa przebiegać ulicami: Krakowskie Przedmieście, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewska, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, E. Plater, Świętokrzyska, Prosta, Towarowa, aleja "Solidarności", aleja Jana Pawła II, Świętokrzyska, Marszałkowska, Królewska, Krakowskie Przedmieście.

Bardziej doświadczeni rolkarze zbiorą się o godzinie 21.00, by wyruszyć na trasę "Extreme". Wystartują sprzed pomnika Mikołaja Kopernika i przejadą ulicami: Krakowskie Przedmieście, Królewska, Grzybowska, aleja Jana Pawła II, Prosta, Towarowa, Grójecka, aleja Krakowska, Komitetu Obrony Robotników, Cybernetyki, Rzymowskiego, Puławska, Pileckiego, Płaskowickiej, Rosoła, Rosnowskiego, Korbońskiego, Przyczółkowa, Wiertnicza, Powsińska, Czerniakowska, Solec, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki, Bonifraterska, Międzyparkowa, Słomińskiego, most Gdański, Jagiellońska, most Grota-Roweckiego, Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, Koszykowa, Raszyńska, Aleje Jerozolimskie, aleja Jana Pawła II, Świętokrzyska, Mazowiecka, Królewska, Tokarzewskiego, Krakowskie Przedmieście.

Koniec przejazdu powinien nastąpić około godziny 2.30.

W sobotni wieczór z centrum Warszawy w kierunku Mokotowa i Ursynowa najszybciej i najpewniej będzie można dojechać metrem.