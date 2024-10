"Jestem zwolennikiem związków partnerskich dla homoseksualistów"

Projekt minister Katarzyny Kotuli o związkach partnerskich nie jest projektem rządowym, bo nie przeszedł jeszcze konsultacji ani rządowych, ani społecznych - mówił Paweł Zalewski. Będzie rządowym w pełnym tego wymiarze, gdy wyjdzie z Rady Ministrów - zaznaczył.

To jest projekt, który imituje małżeństwo, w nim nie powinno o to chodzić - ocenił Zalewski. Jestem zwolennikiem związków partnerskich jako instytucji prawa dla związków homoseksualnych. Dla osób heteroseksualnych mamy instytucję małżeństwa, konkubinatu, natomiast osoby homoseksualne nie mają instytucji, która by przez państwo uznawała ich relacje - zaznaczył.

W istocie to, co proponuje pani minister Kotula, to projekt, który imituje małżeństwo, tylko takie, które można bardzo łatwo rozwiązać. To nie o to chodzi. Jeżeli byśmy zmodyfikowali ten projekt, nie uczynili z niego imitacji małżeństwa, np. odebrali możliwość rozliczania podatkowego, bo to powinno być zarezerwowane dla małżeństwa, gdybyśmy ten projekt zmienili, to wówczas w moim przekonaniu powstałby projekt, który mógłby satysfakcjonować osoby homoseksualne - stwierdził nasz gość.

Dopytywany, czy jest to stanowisko całej partii, powiedział, że politycy Polski 2050 umówili się, iż w sprawach światopoglądowych mają możliwość własnego zdania i że partia nie zabiera stanowiska w tej kwestii.