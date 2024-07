​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Zalewski z Polski 2050, wiceminister obrony, uczestniczący w szycie NATO w Waszyngtonie.

Wideo youtube

Naszego gościa zapytamy o najważniejsze decyzje i zapewnienia sojuszników dotyczące naszego bezpieczeństwa i zwiększenia zobowiązań NATO w odstraszaniu Rosji.

Porozmawiamy także o tym, z czym do Kijowa będzie mógł wrócić z USA Wołodymyr Zełenski.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy o godz. 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!