Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej, będzie w środę gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapytamy m.in. o nadchodzące mecze reprezentacji w eliminacjach do mundialu w 2026 r. Tematem rozmowy nie będzie jednak tylko futbol - zachęcamy do zadawania pytań!

Michał Probierz, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej / Jakub Rutka / RMF24

Michał Probierz przez ostatnie dni był w Turcji, gdzie oglądał piłkarzy, którzy przygotowują się ze swoimi klubami do sezonu ligowego. Selekcjonera polskiej kadry zapytamy o to, czy znalazł wśród nich kandydatów do reprezentacji Polski.

Porozmawiamy także o przygotowaniach reprezentacji do meczów w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Zapytamy o to, jakie niespodzianki szykuje selekcjoner na marcowe mecze eliminacje z Litwą i Maltą.

Tomasz Terlikowski zaprasza na Poranną rozmowę w RMF FM. Gościem będzie Michał Probierz Marcin Suchmiel / RMF FM

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.