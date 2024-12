​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w piątek będzie Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości.

Michał Dworczyk / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o decyzji PKW. Jak wpłynie ona na finansowanie kampanii Karola Nawrockiego?

Zapytamy też o to, czy Ryszard Kalisz pozostanie adwokatem Dworczyka i o ustawę incydentalną Szymona Hołowni.

