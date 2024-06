​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Mateusz Piotrowski - amerykanista, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Z naszym gościem przeanalizujemy debatę Joe Bidena z Donaldem Trumpem, którą zaplanowano na godz. 3:00 czasu polskiego.

Który z kandydatów wypadł lepiej? Jak kandydaci na prezydenta USA chcą sobie poradzić z najpoważniejszymi problemami Ameryki? Co z polityką międzynarodową, bezpieczeństwem Polski i Europy? Między innymi te pytania Piotr Salak zada swojemu gościowi.

Porozmawiamy też o zapleczu politycznym Donalda Trumpa. Zapytamy ponadto, czy kondycja fizyczna pozwoli Joe Bidenowi sprawować urząd przez kolejne lata.

