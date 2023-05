Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Porozmawiamy m.in. o najnowszej obietnicy Prawa i Sprawiedliwości dot. podniesienia świadczenia 500 plus. Czy 800 plus zlikwiduje biedę w Polsce? Od kiedy zacznie obowiązywać – od nowego roku, jak zapowiedział w niedzielę prezes Jarosław Kaczyński, czy na Dzień Dziecka, o co apeluje z kolei lider PO Donald Tusk? Jakie są szanse na podniesienie do 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku? Taki postulat również zgłosił szef Platformy Obywatelskiej.

Marlena Maląg / Piotr Nowak / PAP Minister Maląg zapytamy też, jakie recepty rządzący mają na poprawę dzietności w Polsce oraz reformę coraz mniej wydolnego systemu emerytalnego. Porozmawiamy ponadto, co Prawo i Sprawiedliwość ma na myśli, mówiąc o ochronie dzieci przed "seksualizacją". Czy to realny problem, czy element kampanii wyborczej partii Jarosława Kaczyńskiego?