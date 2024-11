Marek Sawicki, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, będzie gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapytamy go m.in. o to, kogo wolałby jako prezydenta Polski: Rafała Trzaskowskiego czy Radosława Sikorskiego.

Marek Sawicki / Michał Dukaczewski / RMF FM

Czy PSL poprze kandydaturę Szymona Hołowni jako niezależnego kandydata, czy koalicja z Polską 2050 przetrwa do kolejnych wyborów?

Polityka zapytamy też o drugą ustawę powodziową, prawybory w Koalicji Obywatelskiej i kogo wolałby jako prezydenta Polski: Rafała Trzaskowskiego czy Radosława Sikorskiego.

Poruszymy też zapomniany temat zmiany czasu i zapowiedzi PSL-u, który obiecywał, że zadba o to, byśmy nie musieli tego robić.

