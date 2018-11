Znów zadrżała ziemia. O silnym wstrząsie poinformowali nas mieszkańcy Imielina, Bierunia, Chełmu Śląskiego i Oświęcimia.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Buczek / RMF FM

Do wstrząsu doszło w kopalni Ziemowit. Nikomu nic się nie stało, pod ziemią nie był mocno odczuwalny.

Magnituda wstrząsu wynosiła 3 stopnie.

To kolejne takie wstrząsy w ostatnich dniach. W niedzielę doszło do nich w kopalni Piast . Nikomu nic się nie stało. Dzień wcześniej w wyniku wstrząsu w kopalni Mysłowice-Wesoła zginął górnik, a dwóch zostało rannych. W czwartek natomiast do wstrząsu doszło w kopalni Budryk w Ornontowicach .

(mpw)