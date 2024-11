Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie dr Marcin Wojewódka, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO w restrukturyzacji.

Marcin Wojewódka / East News/Adam Burakowski / East News

Z naszym gościem porozmawiamy o tym, czy w spółce jest problem z wypłatą wynagrodzeń, odpraw i ekwiwalentów odchodzącym osobom, czy chwiejne ceny akcji nie świadczą o niepewnej przyszłości spółki w oczach inwestorów, ile umów zawarto na przyszły rok, co jest dziś bardziej opłacalne: transport kolejowy czy drogowy. Zapytamy też o to, kiedy poznamy plan restrukturyzacji, który zostanie złożony do sądu w związku z postępowaniem sanacyjnym.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy w poniedziałek o 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Wideo youtube