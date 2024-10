Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Marcin Przydacz, Prawo i Sprawiedliwość.

Marcin Przydacz / RMF FM

Zapytamy o słowa Marcina Mastalerka, szefa Gabinetu Prezydenta RP, który pytany w poniedziałkowej Porannej rozmowie w RMF FM o kandydata PiS na prezydenta, wykluczył z grona rozważanych kandydatów Marcina Przydacza i stwierdził, że taka kandydatura byłaby "niepoważna". Porozmawiamy też o prawyborach w PiS, projekcie ustawy o związkach partnerskich i wniosku o referendum w sprawie migrantów.

