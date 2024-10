Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy m.in. o kandydacie największej opozycyjnej partii na prezydenta, zmianach w kierownictwie oraz strukturze Prawa i Sprawiedliwości oraz o tym, do czego może doprowadzić chaos prawny.

Marcina Przydacza zapytamy też o to, czy partia wyciągnie konsekwencje wobec tych, którzy nie odpowiedzieli na apel prezesa o wpłaty na partię.

