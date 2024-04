Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marcin Przydacz z Prawa i Sprawiedliwości.

Marcin Przydacz / Jakub Rutka / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o zbliżających się wyborach samorządowych, dwugłosie w Zjednoczonej Prawicy i aferze wokół prokurator Ewy Wrzosek.

Zapraszamy tuż po 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych!