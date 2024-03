"Od dłuższego czasu część polityków Suwerennej Polski - w tym Patryk Jaki - krytykuje mniej lub bardziej otwarcie działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, tak krytycznie oceniają kierownictwo to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk - poseł Prawa i Sprawiedliwości. "Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego" - dodał.

Wideo youtube Na czym zdaniem Michała Dworczyka polega pasożytnicze podejście Suwerennej Polski do Prawa i Sprawiedliwości? Korzystając z list PiS koledzy z Suwerennej Polski trafili Sejmu, Senatu, trafią do samorządów. Rozumiem, że mają plany startowania w eurowyborach. Sami grają na siebie. To szkodzi całemu środowisku - tłumaczył były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Bardzo długo jako parlamentarzyści PiS-u nie reagowaliśmy na publiczne zaczepki. Dzisiaj część parlamentarzystów - w tym ja - ma tego dosyć. Uważam, że to jest nieuczciwe - przyznał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Rodzaj układu pasożytniczego". Dworczyk ostro o politykach Suwerennej Polski Jednym z czołowych krytyków Prawa i Sprawiedliwości jest w Suwerennej Polsce Patryk Jaki. W ostatnim czasie głośno było o jego negatywnych komentarzach dotyczących m.in. Mateusza Morawieckiego, którego oskarżał o podpisywanie "dziadostwa w UE". Przykro słuchać na finale kampanii samorządowej tego rodzaju wypowiedzi. One świadczą wyłącznie o tym, że Patryk Jaki szuka indywidualnej popularności politycznej. Nie myśli o wspólnym wyniku Zjednoczonej Prawicy - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk. Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy Patryk Jaki powinien kandydować z list PiS-u do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli będzie lojalny wobec Zjednoczonej Prawicy, jeżeli będzie akceptował linię PiS-u - jak najbardziej tak. W przeciwnym razie uważam, że nie powinien - odparł Dworczyk. W piątek Komisja Europejska ogłosiła, że przekaże koncernom zbrojeniowym 500 milionów euro na zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji. Do Polski trafiło zaledwie 2,1 miliona euro, a wystąpiliśmy o 11 mln euro. Jeżeli pan chciałby szukać winnych to trzeba byłoby przeanalizować ostatnie 30 lat, w trakcie których przemysł obronny był zwijany - mówił Dworczyk - w przeszłości wiceszef resortu obrony. W 2015 r. staliśmy przed dylematem - czy skupić się na skokowym zwiększeniu potencjału obronnego - zakupach sprzętu, bo jest zagrożenie bardzo poważne ze strony Rosji, czy na rozbudowie przemysłu obronnego. Wybraliśmy to pierwsze, starając się jednocześnie rozbudowywać przemysł obronny tam, gdzie to możliwe - dodał poseł PiS. Zobacz również: Wyrypajew: Rosjanie śpią. Nie wiedzą, że człowiek ma prawo wyboru

Co oznacza wybór abp. Wojdy na przewodniczącego KEP? Ks. Longchamps de Bérier wyjaśnia

Eberhardt: Obecny rząd ma lepsze kanały dotarcia do Berlina i Paryża

Żukowska o swoim wulgarnym wpisie: Jestem zła i sfrustrowana Opracowanie: Maciej Nycz