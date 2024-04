Tragiczny bilans małopolskich wichur

Niestety, w niedzielę z powodu wichur w Małopolsce zginęło pięć osób .

Po południu w parku Jordana w Rabce-Zdroju drzewo przygniotło 6-letnią dziewczynkę i dwie kobiety w wieku 44 i 69 lat. Ich życia nie udało się uratować.

Z kolei w Zakopanem na 9-letniego chłopca przewróciło się drzewo w rejonie ulicy Powstańców Śląskich. Dziecko w ciężkim stanie zostało przewiezione do szpitala. Niestety, tam zmarło. Do wypadku doszło, kiedy rodzice z chłopcem wsiadali do samochodu po wyjściu z pobliskiego kościoła. Tam też ranne zostały dwie kobiety.

Wcześniej powalone przez huraganowy wiatr drzewo spadło na samochód, jadący drogą przez zakopiańską dzielnicę Stachonie. Strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi, aby wydobyć kobietę z pojazdu, ale życia 23-letniej mieszkanki powiatu tatrzańskiego nie udało się uratować.

Prognoza pogody

W nocy w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami deszczu w zachodniej części Polski. Na Górnym Śląsku i w Małopolsce suma opadów wyniesie do 45 mm.



Temperatura minimalna od 6 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, 10 w centrum, do 13 stopni na południowym wschodzie.